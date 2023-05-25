二胎升小添壓力 多地發學位預警

峰期料部分學區適齡童超額 內地2016年起實施二孩政策，各地一度迎來人口出生高峰，首批「二胎」兒童本年陸續開始要上小學，造成部分地區學位面臨緊張問題。內媒前天報道，浙江省杭州市部分地區已發出最高級別「紅色預警」，即代表本年學區內適齡戶籍生人數達到或超過學區小學常態招生計劃數100%。

資料顯示，內地2016年及2017年出生人口數字分別達到1,883和1,765萬人，創廿一世紀以來新高，隨後開始減少，至去年僅錄得956萬人。杭州2022年一共招收約12.5萬名小學一年級生，預計本年潛在適齡小學一年級學生數目達到15萬人左右，有望創下近年歷史新高。為了讓家長提早預知哪些學校較為搶手，當地提供各間學校入學資料，除了「紅色預警」，若學區內適齡戶籍生人數介於學區小學常態招生計劃數九成至100%，當地政府就會發出「黃色預警」；「綠色」則屬無預警。有家長受訪時形容自己不小心在人口出生高峰誕下孩子，「人這麼多，也有心理準備，已經做好被調劑打算」。

家長冀免跨區寧多交稅 除了杭州，首都北京市、廣東省廣州市、四川省成都市及浙江省杭州市等亦迎來同類問題。根據北京海淀區教委數據顯示，區內中小學學位供應本年面臨嚴峻挑戰，特別是小學面臨前所未有入學高峰，料達到4萬人，即使初中入學料亦達到2.75萬人，義務教育階段學生或將增1.6萬人。

一名北京家長表示，由於本年入讀小學學生人數眾多，學校供應比較緊張，擔心兒子可能需要跨區上學，正考慮透過房產過戶方式，把長輩房子轉到自己名下，從而增加孩子入讀同區小學機會。

當談及過戶可能要交十多萬人民幣稅款時，她坦言：「為了孩子也沒辦法，如果被調劑，學校不好不說，還可能離家很遠。」

兩年後或出現學位過剩 然而，內地小學同時面臨另一嚴峻問題，那就是二胎生育數字自2018年開始迅速減少，即代表學校迎來入學高峰後不久有可能出現學位過剩。中國教育科學研究院研究員儲朝暉指，入學人數往後下降是個需要認真考慮問題，因為它牽涉學校效能安排、人手更迭，以至是否招聘年輕教師等，很多地方只有一個單一辦學主體，應對能力明顯不夠。本報綜合報道