分析狼蜥獸屬化石 揭2.52億年前高溫困境

【本報綜合報道】歐亞大陸於約2.52億年前發生一場嚴重火山活動，引發大規模滅絕事件，地球約九成物種滅絕。有科學家研究生活在二疊紀末期、出土自南非中部的狼蜥獸屬化石，揭示該段時期的生物處境。該研究周一已發表在科學期刊《當代生物學》上。

二疊紀大滅絕事件並非一夜之間發生，而是持續約100萬年之久，狼蜥獸是滅絕事件初時幸存的動物之一。研究表明，狼蜥獸當時經歷了巨大的動盪時期，從起源地遷移約1.2萬公里，越過盤古大陸，在完全滅絕之前曾成為不同環境中的頂級掠食者。

當時引發滅絕事件的火山活動導致全球氣溫飆升、海洋和大氣中氧氣耗盡等問題。研究主要作者卡默勒（Christian Kammerer）表示，由於生態系統遭破壞、獵物供應減少、可用棲息地有限，導致狼蜥獸等頂級掠食者的處境更困難，最終面臨滅絕。研究人員發現二疊紀危機與現今的氣候問題類似，稱當時物種面對全球暖化只能適應或滅絕，但人類現在有能力採取行動防止危機發生。