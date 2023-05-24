內地珠峰科考隊成功登頂

【本報綜合報道】由第二次青藏高原綜合科學考察研究隊組織的2023「巔峰使命」珠穆朗瑪峰科考全面展開，迎來峰頂科考的關鍵期，包括最高海拔自動氣象站技術升級、採集冰雪樣本等核心任務。登頂科考隊一行11人周二從海拔8,300米的科考突擊營地出發，並在同日成功登頂。

採集冰芯樣本 今次科考由相關領域戰略科學家領銜，共有5支科考分隊13支科考小組的170多名科考隊員參與，聚焦西風——季風協同作用及影響、亞洲水塔變化、生態系統與碳循環、人類活動變化、稀有金屬資源等方向開展綜合科考研究。有科考分隊專門負責堅守在海拔6,530米的冰芯鑽取點，鑽取透底冰芯。截至上周五凌晨，該支科考分隊已成功鑽取到兩支透底冰芯，分別長118.7米和115.3米，並於周一陸續運抵珠峰大本營。

生態系統與碳循環分隊長、中國科學院青藏高原研究所和北京大學朴世龍院士表示，持續開展珠峰科考將為更全面深刻地認識青藏高原的生態環境及其對氣候變化的響應、積極開展應對和保護措施提供科學支撐，為打造青藏高原生態文明高地作出重要貢獻。本次科考包括水、生態、人類活動、礦產資源等科考內容，充分體現第二次青藏科考的多學科交叉融合。