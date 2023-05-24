腦癱無阻尋找快樂 右腳詩人趾愛寫作

內媒周一報道，中國山東省東營市東營區一名男子雖患有腦癱，但他從未放棄對生命的熱誠，每天用起碼8小時的時間創作，目前已出版3部詩集和一部小說，用作品表達對生命的熱愛以及對美好生活的嚮往。

每日花8小時創作 筆名「左岸」的作家范東明，因出生時腦部缺氧時間過長，造成先天性腦癱，生活完全不能自理，吃飯、走路、排便都需要他人幫助。13歲時，他向父親提出要學字，逐漸沉迷在文字世界之中。在大量閱讀後，他開始寫詩歌，向外界傳遞自己的生活、想法和感悟，認為是詩歌給了他新的生命。其妻子胡玲玲亦稱，因范東明堅毅不屈的精神而感到非常自豪。

范東明最近出版一本18萬字的小說，這名只能夠用右腳腳趾打字的作家表示，作品由動筆到全部完成用了整整3年，每天最多只能夠打500至600字，打字速度跟不上大腦思路，稍微多寫一點，晚上腿就會痛到難以入眠。對於外界稱自己為「腦癱詩人」，范東明直言討厭稱號，指自己的詩是健康的，靈魂是健康的，更喜歡被人稱為「右腳詩人」。本報綜合報道