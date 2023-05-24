與中國合資 印尼高鐵線試運

【本報綜合報道】印尼首條高速鐵路雅萬高鐵周一下午開始聯調聯試，標誌這個中國與印尼合資建設的基建項目取得新的重大進展，為全線開通營運奠定堅實基礎。

聯調聯試旨在確保動車組列車安全平穩運行，是高速鐵路開通前進行的嚴格試驗檢測和設備調整優化。通過在新建高速鐵路開行綜合檢測列車進行動態檢測的方式，對軌道、供電、接觸網、通訊、信號、預警監測等系統性能進行檢測驗證，使各系統和整體系統性能達到設計要求，滿足開通營運需要。

雅萬高鐵2018年6月9日正式開工建設以來，在中印尼兩國元首親自推動下，經過中印尼鐵路建設者的共同努力，工程建設進展順利。路基、橋涵、隧道等土建工程全部完成，軌道、四電工程基本完成，營運準備工作有序開展。聯調聯試結束後，還要進行運行試驗和安全評估，以上環節完成後將開通營運。

連接雅加達萬隆 雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆，全長142.3公里，最高營運時速350公里，是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設項目，全線採用中國技術、中國標準。項目建成後，雅加達到萬隆的旅行時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘。