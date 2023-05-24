泰8黨聯盟組閣備忘 未列修改冒犯君主罪

【本報綜合報道】泰國國會下議院選舉結束後，新興政黨前進黨和其他7個政黨組成聯盟，周一公布組閣備忘錄。引人關注的修改冒犯君主罪未列在備忘錄，前進黨表示仍然推動修法，但多個政黨表示不會支持。

下議院佔逾半 皮塔揚言任總理 前進黨在本月14日舉行的大選囊括152個議席，成為下議院最大黨，議席第二多的為泰黨拿下141席。前進黨、為泰黨以及其他小黨包括民族黨、泰建泰黨、泰自由黨、公平黨、新社會力量黨、為泰團結力量黨結盟，組成聯合政府。

上述政黨加起來的議席合共313席，超過下議院500個議席的一半，皮塔表示聯盟已經可以組閣，他將代表聯盟擔任總理。8黨聯盟選擇在周一簽署並公布組閣備忘錄，是因為5月22日是2014年時任陸軍司令的帕拉育發動政變的日子。

前進黨在選前喊出要修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，但因觸及敏感的王室議題，這項政見沒有出現在備忘錄。皮塔指前進黨仍然推動修改刑法112條，但泰建泰黨和泰自由黨的代表在記者會上表明不會支持前進黨修法。