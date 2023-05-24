造王者表態護航 埃爾多安連任在望

土耳其總統選舉次輪投票下周日舉行，總統埃爾多安與主要對手科勒齊達奧盧首輪得票率接近。被視為「造王者」的得票第三候選人奧安（Sinan Ogan）周一正式表態支持埃爾多安，分析認為埃爾多安連任機會大增。

已出局的奧安指，支持埃爾多安的其中一個重要原因，是讓新任總統與國會處於同一領導之下，而科勒齊達奧盧的聯盟在對抗已經執政20年的人民聯盟時未能顯示足夠成功，也未提出關於未來的觀點足以說服他。奧安上周五曾與埃爾多安會晤，他堅稱沒有與對方達成枱底交易。

奧安列條件 要求驅逐難民 但右翼聯盟內的勝利黨領袖厄茲達（Umit Ozdag）表明，奧安表態是他個人政治選擇，不代表勝利黨的觀點，對該黨沒有約束力。奧安上周曾公開列出條件，要求總統候選人對庫爾德工人黨採取強硬立場，並制訂驅逐數百萬難民的時間表，才能獲得他的支持，但指反對派未能滿足其條件。

在奧安表態後，科勒齊達奧盧於社交網發文，指現在顯然看到誰人與出賣國家的人為伍，呼籲所有仍未投票的民眾站出來，拯救國家免受恐怖主義和移民侵害。首輪投票中，埃爾多安得票約49.52%，領先反對派領袖科勒齊達奧盧約5個百分點，奧安得票率約為5.17%。

紐約領館遇襲 砸碎玻璃窗 另外，土耳其駐紐約總領事館大樓周一遭到襲擊。襲擊者手持金屬器具砸碎了該建築的多個玻璃窗。埃爾多安表示，希望美國能夠盡快找到施襲的「恐怖分子」，並採取必要措施；美國對襲擊者行為表示譴責，稱其為故意破壞。本報綜合報道