華提議設邊境緩衝區 印度拒絕

中國和印度繼續就藏南地區爭議邊境問題談判，印度傳媒周一披露，中方提出在天南河谷（印稱德普桑平原）設立15公里至20公里緩衝區，作為軍隊脫離接觸的前提條件。印度官員批評方案趁機侵佔印度主張領土而予以拒絕。天南河谷是2020年中印邊境衝突以來，雙方軍隊唯一尚未脫離接觸的軍事摩擦點。（綜合報道）