TikTok入稟 圖推翻蒙大拿州禁令

【本報綜合報道】美國蒙大拿州早前頒布法規，禁止中國短片分享應用程式抖音國際版TikTok在該州運作。繼TikTok用戶自行入稟蒙大拿州地方法院後，TikTok周一入稟尋求推翻並永久終止禁令，強調擔憂外國政府可以獲取用戶數據是毫無根據。

TikTok發言人表示，就蒙大拿州違反憲法的禁令提出法律挑戰，保護公司業務和該州用戶，相信基於一系列先例和事實而將獲勝。TikTok申訴指摘，基於猜測外國政府可能獲取用戶數據和言論，禁止支持第一修正案的言論平台，完全不符合憲法。

蒙大拿州檢察總長發言人稱預料到有法律挑戰，已經充分準備好捍衞法律，保護蒙大拿州民眾私隱和安全。惟法律和技術專家認為，蒙大拿州實際執行禁令有難度。

佛州禁買地 華人興訟 另一方面，佛羅里達州州長德桑蒂斯早前簽署法令，禁止中國等國公民在該州擁有建築物或土地，原定今年7月1日起生效。一批中國公民周一入稟塔拉哈西聯邦法院尋求推翻禁令。代表原告的美國公民自由協會主張，禁令違反憲法保障平等保護和正當程序的規定，也違反聯邦公平住房法，禁止基於種族和民族血統的住房歧視。