世衞多國代表發言 聲援台參與

【本報綜合報道】第76屆世界衞生大會周日起在瑞士日內瓦舉行，在中國大陸反對下，台灣被拒絕以觀察員身份參與。在大會舉行第二天，包括美國、英國、法國、加拿大、捷克、日本等國家代表發言時，均反對把台灣排除在世界衞生組織之外。

傳大陸施壓 台記者採訪被拒 世界衞生大會周一討論議程，日本厚生勞動省副大臣本田顯子提到，台灣是全球公共衞生的良好典範，強調避免因遺漏特定地區造成地理真空。英國衞生大副大臣坎斯表示，匯集來自各地的專家是世界衞生組織最重要的目標，在這個精神下台灣應獲容許成為世界衞生大會的觀察員。美國衞生部長貝塞拉呼籲全球攜手應對公共衞生威脅，強調美方持續強力支持台灣有意義參與世界衞生大會和世界衞生組織工作。中國大陸代表回覆多國代表時稱，堅持反對任何打台灣牌、搞以台制華的圖謀。

另一方面，有台灣記者周一打算採訪世界衞生大會時遭拒絕，據稱是因為中國大陸對聯合國人員施壓。台灣傳媒指早前向聯合國申請採訪世界衞生大會並已經獲得許可通知，但當天到聯合國日內瓦辦事處欲領取採訪證時無法進入大樓，原因是世界衞生組織不承認台灣護照，又要求台灣傳媒記者必須出示中國大陸護照或台胞證。