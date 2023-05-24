拜登聲言解除華防長制裁 美國務院否認

李尚福

【本報綜合報道】美國總統拜登周日透露，正在商討是否解除針對中國國務委員兼國防部長李尚福的制裁。惟美國國務院發言人周一否認考慮解除對李尚福的制裁。

李尚福受制裁 拒與奧斯汀會面 美國國務院發言人表示，為了談判目的而考慮是否解除制裁，美方對此沒有興趣。美國國防部一直尋求安排國防部長奧斯汀與李尚福會面，包括趁二人下月到新加坡出席有「香格里拉對話」之稱的亞洲安全會議時會晤，有望成為今年2月高空氣球風波以來，兩國軍方高層首次接觸。惟中方表明反對在李尚福受制裁下安排會面。

與此同時，日本傳媒引述消息指，日中兩國政府正在協調在「香格里拉對話」期間，安排日本防衞大臣濱田靖一與李尚福舉行會談，加強安保領域的溝通。報道指，鑑於七大工業國集團（G7）峰會確認參與對華事務的重要性，日本政府有意促進高層對話。針對中日人文交流，中國外交部發言人毛寧昨日強調，雙方交往關鍵在於以誠相待、以信相交，日方應切實反思糾錯，同中方相向而行，而不是倒打一耙。

尹錫悅對台言論 北京外交磋商 早前南韓總統尹錫悅談論台灣時惹來北京不滿，毛寧指中國外交部亞洲司司長劉勁松周一在首爾與南韓外交部東北亞局局長崔容准舉行外交磋商，就中方核心關切表明嚴正立場，強調韓方應該深刻認識當前中韓關係的問題所在，並嚴肅認真對待。

奧斯汀