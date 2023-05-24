別爾哥羅德州爆攻防戰 親烏軍闖境俄稱殲70人

親烏克蘭的俄羅斯志願軍團周一越境攻入俄羅斯別爾哥羅德州，宣稱解放當地建立非軍事區。俄羅斯國防部翌日公布擊潰該批武裝分子並殲滅70多人，對方的殘餘力量已經退回烏克蘭境內，但俄方將繼續打擊直至全部消滅為止。

俄羅斯國防部表示：「基輔政權在巴赫木特戰敗後，開始針對平民實施恐怖活動，本月22日密集炮擊科津卡國際口岸及別爾哥羅德州格賴沃龍區一些民用設施後，一個烏克蘭民族主義編隊入侵俄羅斯境內。」別爾哥羅德州隨即全州進入反恐行動狀態，俄羅斯國防部指在空中打擊、火炮火力、保衞西部軍區國界部隊的積極行動下，該個烏克蘭民族主義編隊被包圍及擊潰，俄方同時摧毀4輛裝甲車及5輛客貨車。

烏稱俄移走庫存核武 別爾哥羅德州州長格拉德科夫指周一早上開始，格賴沃龍區居民點遭迫擊炮及火炮攻擊，住房及平民成為攻擊目標，無人機從空中投放爆炸物，造成12名平民受傷，另有29間私人住房及3輛汽車受損，9個邊境居民點的居民遷移。有俄羅斯軍事記者稱，這些破壞分子駕駛美國援助烏克蘭的M1224 MaxxPro裝甲車，其中一輛在格賴沃龍區村莊被發現，破壞分子撤退時拋棄該車。烏克蘭總統辦公室否認參與行動。

烏克蘭國防部情報總局宣稱，俄羅斯從別爾哥羅德州移走核武；在距離格賴沃龍區約23分鐘車程的地方，設有別爾哥羅德-22（Belgorod-22）的國家級核武庫存設施，存放在上址的核武被視為處於非部署狀態。專門研究俄羅斯核武的專家波德維格（Pavel Podvig）質疑烏方的說法，指移走核武的行動顯眼，需要出動車隊及守衞，會被美國利用技術手段發現；又指該設施經過加固保護，核武留在該處更安全。

昨日是烏克蘭海軍陸戰隊日，總統澤連斯基視察在前線作戰的海軍步兵士兵，他指海軍陸戰隊為地面、海上、空中的行動做好準備，成功完成複雜的任務，形容他們積極、強大、勇敢，「令敵人感受到我們戰士的力量」，最後感謝他們捍衞祖國。

扎波羅熱核電廠斷電 另一方面，被俄羅斯佔領的烏克蘭東南部扎波羅熱核電廠周一曾經斷電，必須依靠發電機應急，俄鳥雙方互相指摘對方引發停電。上址所有反應堆都關閉，但還是需要持續供電，讓核燃料保持冷卻避免熔毀。上述事件引發聯合國國際原子能機構總幹事格羅西擔憂，他指這座核電廠的安全狀態極其脆弱，強調國際必須加以保護。本報綜合報道