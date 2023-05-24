半島東部公海 朝驅離韓貨船

該艘3萬噸級的韓籍貨船載有21名船員，包括兩名南韓人，北韓船隻人員用手勢發出信號要求駛離；朝方又通過韓朝艦艇海上熱線「國際商船公用頻率」，多次要求韓籍貨船駛離。暫時未知作出警告的北韓船員是軍人或平民，通過國際商船公用頻率發送訊息的單位未明。韓籍貨船向船公司總部和南韓海洋水產部等有關單位報告情況，它原本按照正常航路航行，但顧慮到韓朝之間的偶發衝突，較正常航路朝東經132度方向航行兩個多小時，同日下午進入東部海域北方界線以南的韓方水域。