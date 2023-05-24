半島東部公海 朝驅離韓貨船
【本報綜合報道】南韓政府昨日表示，北韓船隻本月8日駛近一艘在朝鮮半島東部海域公海的南韓籍貨船，並要求駛向外海；貨船進入韓方水域前，韓軍緊急待命。
該艘3萬噸級的韓籍貨船載有21名船員，包括兩名南韓人，北韓船隻人員用手勢發出信號要求駛離；朝方又通過韓朝艦艇海上熱線「國際商船公用頻率」，多次要求韓籍貨船駛離。暫時未知作出警告的北韓船員是軍人或平民，通過國際商船公用頻率發送訊息的單位未明。韓籍貨船向船公司總部和南韓海洋水產部等有關單位報告情況，它原本按照正常航路航行，但顧慮到韓朝之間的偶發衝突，較正常航路朝東經132度方向航行兩個多小時，同日下午進入東部海域北方界線以南的韓方水域。
韓軍體檢增驗毒品
另一方面，南韓國防部昨日表示，推進制訂軍隊毒品類管理改善方案，在入伍對象人員和正在服役官兵的體檢增加毒品檢測項目；現時入伍體檢時，人員只需要回答有吸食毒品經驗，或軍醫認為有必要時才接受毒品檢測。為了防止毒品流入，軍方將加強檢查進入軍營的速遞和包裹，並計劃原則上對涉毒犯罪人員進行逮捕調查。
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