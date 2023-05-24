美軍已退役F117 參與阿拉斯加演習

F117隱形攻擊機

【本報綜合報道】美國阿拉斯加州面向太平洋及北冰洋，其軍事戰略價值因大國競爭白熱化而日益提高。美國軍方近日在當地舉行大型演習，出動5艘艦艇及150多架飛機，包括官方2008年宣布進入退役狀態、至今仍然持續飛行的F117隱形攻擊機。

演習代號「北部邊緣」（Northern Edge），本月4日至19日在阿拉斯加州舉行，負責的主要單位是印太司令部及太平洋空軍，目的是實施高端及逼真的戰鬥訓練、發展及改善聯合互操作性、加強參與部隊的戰備狀態。「北部邊緣」原僅美軍參與，但今年首次有英國及澳洲的部隊參加；這也是歷來規模最大及最複雜的「北部邊緣」演習。

根據美國國防部周一發布的照片，至少兩架處於退役狀態的F117隱形攻擊機，本月10日飛抵阿拉斯加州埃爾門多夫—理查森聯合基地參加「北部邊緣」演習，是外界所知這款美國第一代在實戰應用的隱形飛機，退役後首次在阿拉斯加州空域活動。

綽號「夜鷹」的F117隱形攻擊機在1991年波斯灣戰爭成名，其低可偵測性設計使之能夠深入敵方空域發動精確打擊，但一架在1999年北約轟炸南斯拉夫的行動期間，被防空導彈擊落。它們退役後分批拆除，但近年多次被公眾目睹在天際飛行。