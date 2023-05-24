經歷6年大修 美航母赴大西洋海試

喬治華盛頓號2008年至2015年派駐日本，之後回國展開每艘航空母艦必經的大修工程，包括為兩個核反應堆補充燃料、翻新艦身內部，列根號接替它成為新一艘前沿部署日本的美國航空母艦。受到新冠疫情及維修資金延遲撥款影響，2017年起大修的喬治華盛頓號，工程完成由原定2021年延至今年。禍不單行的是，2017年至2022年4月期間，喬治華盛頓號共有9名船員自殺身亡；軍方日前發布詳細調查報告，指該艦在船廠大修期間，船員生活環境條件惡劣，導致部分人在無法承受下選擇輕生。下一艘大修航母是斯滕尼斯號，該艦前年起停留紐波特紐斯造船廠；列根號再度與喬治華盛頓號互換位置後將回國。