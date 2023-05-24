經歷6年大修 美航母赴大西洋海試
【本報綜合報道】美國海軍航空母艦喬治華盛頓號周一駛離維珍尼亞州紐波特紐斯造船廠，前往大西洋展開海試，意味長達6年、歷時2,117天的換料綜合大修工程即將正式完成。該艦明年將接替姊妹艦列根號，重新部署日本神奈川縣橫須賀基地。
喬治華盛頓號2008年至2015年派駐日本，之後回國展開每艘航空母艦必經的大修工程，包括為兩個核反應堆補充燃料、翻新艦身內部，列根號接替它成為新一艘前沿部署日本的美國航空母艦。受到新冠疫情及維修資金延遲撥款影響，2017年起大修的喬治華盛頓號，工程完成由原定2021年延至今年。禍不單行的是，2017年至2022年4月期間，喬治華盛頓號共有9名船員自殺身亡；軍方日前發布詳細調查報告，指該艦在船廠大修期間，船員生活環境條件惡劣，導致部分人在無法承受下選擇輕生。下一艘大修航母是斯滕尼斯號，該艦前年起停留紐波特紐斯造船廠；列根號再度與喬治華盛頓號互換位置後將回國。
負責喬治華盛頓號大修工程的亨廷頓‧英戈爾斯工業形容，該艦展開海試代表換料綜合大修工程的最後階段，當重返海軍時將是一艘現代化及有能力的航空母艦。
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