美兩航母罕有同時期停靠日本

尼米茲號

【本報綜合報道】七大工業國集團（G7）本月19日至21日在日本廣島市舉行，主要討論議題包括應對中國挑戰。美國疑似對華展示實力，罕有地安排兩艘航空母艦在同一時期分別停靠神奈川縣橫須賀基地及長崎縣佐世保基地，兩艦昨天同步出海。

前沿部署日本的美國航空母艦列根號，本月12日離開橫須賀基地展開艦載機升降訓練，本月19日返回基地，昨天再度出海。暫時未知列根號是否正式展開年度春季巡航，抑或繼續進行艦載機升降訓練；該艦主要巡航區域是菲律賓海、南海等西太平洋海域，此前在基地維修期間，有關任務交由從美國本土而來的姊妹艦尼米茲號。

尼米茲號去年12月率領航空母艦打擊群從美國西岸啟航，執行西太平洋部署任務，期間多次在南海活動；該艦本月19日到訪佐世保基地，昨天結束訪問離開。暫時未知尼米茲號之後是否結束部署直接回國，抑或繼續在區內巡航甚至與列根號展開「雙航母」行動。分析指美國兩艘航空母艦同時進出日本，屬於不尋常的軍事調動。

兩棲戰備群回國途中 除了列根號與尼米茲號外，美國此前也在西太平洋部署馬金島號兩棲戰備群，它目前位置是太平洋中部海域，由轄區是西太平洋的第7艦隊進入轄區是東太平洋的第3艦隊，意味已經完成部署並正在回國途中。該兩棲戰備群由兩棲攻擊艦馬金島號、兩棲船塢運輸艦安克雷奇號及默撒號組成，馬金島號同時搭載一批F35B隱形戰機。

列根號