驚揭 伊朗核設施深入地下 無懼美「碉堡剋星」轟炸

美國空軍本月初罕有公開「碉堡剋星」炸彈的實彈照片後，美國傳媒周一引用最新拍攝的衞星圖像報道，表示伊朗在該國中部札格洛斯山脈建造一個深入地底的核設施，所在深度更超出美國該款巨型鑽地彈的穿透打擊能力範圍。

該個地下核設施位於納坦茲附近，納坦茲本身也是伊朗核計劃的重要場地，主要負責提煉濃縮鈾，設有防空火炮及由革命衞隊保護。美國詹姆斯‧馬丁不擴散研究中心分析上月拍攝的衞星圖像後，發現山脈東面及西面各挖掘兩個相信通往地底的入口，每個高8米及闊6米。上址西面及東面亦分別出現兩個及一個大型泥土堆，根據這些泥土堆的大小及其他衞星數據，這個設施位於地下80米至100米之間的深度。

專家料組裝離心機 提煉濃縮鈾 專門研究伊朗核計劃、設在美國的科學與國際安全研究所去年推測，該個地下設施的隧道可能更進一步深入地底。報道續指，專家認為建築工程規模顯示伊朗很可能利用這個地下設施，組裝提煉濃縮鈾的離心機外，也不排除在上址直接提煉濃縮鈾。伊朗此前也在福爾多建造地下鈾濃縮設施，主要原因是防止核計劃被空襲摧毀。

2015年核協議規定伊朗不得生產濃度超過3.67%的濃縮鈾，確保只能夠用於核能發電之用，濃縮鈾庫存上限為300公斤。惟美國在特朗普政府時代退出核協議，伊朗報復之下亦無視對核計劃的限制，官方宣稱已經生產濃度60%的濃縮鈾，但國際檢查員最近發現伊朗曾經生產濃度83.7%的濃縮鈾，距離核武級的90%濃度相差不遠。

美國及以色列政府都表明不容許伊朗生產核武，在仍然相信外交是實現該目標的最佳方式同時，沒有排除軍事在內等其他選項。伊朗駐聯合國代表團回應時表示，伊朗的和平核活動是透明及受國際原子能機構保護，並指新設施將取代位於地面的納坦茲離心機生產中心；上址2020年離奇爆炸及起火，伊朗宣稱以色列是幕後黑手。

美曾發布鑽地彈相 一天後刪除 值得留意的是，美國空軍本月2日發布巨型鑽地彈（MOP）的實彈照片，顯示唯一投射平台的B2隱形戰略轟炸機，其駐地密蘇里州懷特曼空軍基地人員接收兩枚「碉堡剋星」炸彈。照片中的彈身不但印有代表裝載高爆藥的黃色菱形格子，更加罕有標示炸藥成分，分別是4,590磅AFX757及752磅PBXN114，前者是性質類似推進劑的塑料黏結炸藥，可以把釋出的爆炸能量最大化；後者屬於一種不敏感塑料黏結炸藥。美國空軍在發布這批照片一天後便全數刪除，原因被指是照片披露敏感資料。巨型鑽地彈用於摧毀敵人存放在受保護設施的大殺傷力武器，用法是連續投放兩枚確保摧毀位於地下至少60米深度的目標，但未知此舉是否對該個伊朗地下核設施有效。本報綜合報道

衞星圖像顯示伊朗在納坦茲建造地下核設施。 巨型鑽地彈基本規格 伊朗主要核設施位置圖