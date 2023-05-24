峇里雙屍案 男方母親否認警說法

【本報綜合報道】印尼峇里島一間酒店本月1日發生中國情侶雙屍命案，當地警方指女方程佳楠被男方李馳明殺死，其後李男再自殺身亡。李馳明的45歲母親阿娟（化名）周一首度回應事件，表示不認可印尼警方的說法，更透露兒子在遇害前向她發出求救信號，甚至連她也收到來自「遠方的恐嚇」。

指兒子很愛女友 無動機殺人 阿娟稱已向警方反映上述情況，並試圖向印尼相關部門表達不滿，但印尼相關部門如今沒有再接其電話。她提到網上關於李馳明涉足幣圈被謀殺的說法，指哪怕兒子涉足幣圈、游走灰色地帶，涉嫌違法也應該由法律制裁，而不是如此死在異國他鄉，相信兒子遇到的一切就如網上說的那樣，「這一切都是被刻意安排好了的」。

對於兒子女友，阿娟指兒子很愛程佳楠，更把戶口遷到程佳楠的家鄉江西，他們還在南昌買房子，不存在殺害對方的理由。她指程佳楠的母親也認可李馳明與其女兒交往，不相信是李男殺害她的女兒。面對李馳明已經不在人世，阿娟希望把兒子留下的房子交給程佳楠母親，作為給女方家人的彌補，「她媽媽也好可憐的」。