台大學生會候選人政綱連環歧視
【本報綜合報道】台灣大學經濟系學生會近日有兩名候選人，在學生會正副會長選舉公報的政見說出涉歧視言論。台大經濟系周日通報台大性別平等教育委員會，後續依性平會調查結果及台大學生個人獎懲辦法處理，系上也將啟動輔導機制。校方周一強調依校內程序處理。
兩名候選人提出的選舉政見為「非應屆生禁止進入學生會」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」等16項，由於內容涉及性別歧視，引發爭議。
根據台大學生個人獎懲辦法，學生如果性騷擾、性霸凌等，經性平會或性騷擾防治委員會查證屬實，視情節輕重有申誡、小過、大過或勒令退學等不同處分。
疑似校友發文 封殺兩人
有疑似校友的網民聯合發文自稱，他們是一批在外資與銀行業任職的台大師兄姐，很多人已經是公司主管，也有不少人擔任校友招生官。在得知上述事件後，將動用自己的影響力，讓該兩名候選人無法在金融業、四大會計事務所，科技業等公司上班，也不能夠申請境外學校。
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