台大學生會候選人政綱連環歧視

【本報綜合報道】台灣大學經濟系學生會近日有兩名候選人，在學生會正副會長選舉公報的政見說出涉歧視言論。台大經濟系周日通報台大性別平等教育委員會，後續依性平會調查結果及台大學生個人獎懲辦法處理，系上也將啟動輔導機制。校方周一強調依校內程序處理。

疑似校友發文 封殺兩人

有疑似校友的網民聯合發文自稱，他們是一批在外資與銀行業任職的台大師兄姐，很多人已經是公司主管，也有不少人擔任校友招生官。在得知上述事件後，將動用自己的影響力，讓該兩名候選人無法在金融業、四大會計事務所，科技業等公司上班，也不能夠申請境外學校。