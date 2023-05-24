未入編制 不滿薪資 河南34教師絕食抗議

河南34名教師上周一到三門峽市教育局絕食，抗議薪資與編制問題，引起社會關注。消息曝光後，該部門周一回應稱，涉事教師所屬的學校正處於規範民辦義務教育過渡期，會盡快解決。目前全部教師已返回崗位工作，學校教學秩序正常。

涉事34名教師發聲明指，他們在2019年8月通過市屬學校招校考試，正式錄取為市直公辦教師，4年來平均每天工作12小時，沒有勞動合同、工資和公積金，學校無為他們繳付社保和醫保，甚至不被納入政府編制。他們曾藉由各種渠道向主管部門反映情況，但一直未果，最終選擇「最卑微的方式在教育局絕食」，尋求解決辦法。

當局稱已全數回崗位 三門峽市教育局通報，這些教師的工資在去年9月以前由民辦學校發放，學校轉公辦後，由財政逐月發放。關於教師編制問題，當局認為因處於規範民辦義務教育過渡期，相關部門已按程序全力推進，將在最短時間內予以妥善解決。

有網民爆料稱，當地教育局曾舉行一場教師編制考試，承諾讓合格者會進入事業單位編制。考試一共錄取35名教師，其中22人獲錄取為小學老師，13人為初中老師，負責任教中文、數學、英語等中小學常設課程。他們先在三門峽市的私立學校東方劍橋學校任教，該校去年轉為公辦並改名為伯陽學校。

然而，根據三門峽市教育局曾經在2019年7月5日發表《2019年三門峽東方劍橋學校公開招募教師公告》，內文中提及僅被錄用的教師，將會獲得與市教育局直屬學校在編教師同等待遇。

此外，山東煙台去年6月亦有數百名老師集體維權，抗議當局要求他們退還以往發放的獎金和工資。本報綜合報道