停車費高昂惹議 南寧研優化

【本報綜合報道】廣西自治區南寧市近日出現停車管理和收費問題，部分路段停車費達到一天上百元人民幣，引發關注。市委書記農生文和市長侯剛周日在市內調研路上停車泊位管理工作和停車泊位規劃使用情況，計劃對免費停車時長、地段時段收費標準等方面進行科學優化調整。

包括停車時長地段收費

南寧慧泊公司是南寧市道路停車收費經營單位，是南寧公交集團下屬的全資國有企業。當地多名網民稱，目前慧泊停車營運停車位超過3萬個，幾乎南寧市路邊所有劃停車位的地方都歸慧泊停車營運。不同的路段收費標準不一樣，有些路段收費比較高。市民楊女士（化名）表示，曾經在一條非繁華地帶，停車一晚被收取90多元人民幣（約101港元）。