俄總理訪華 料簽雙邊協議
【本報綜合報道】俄羅斯外交部昨日凌晨發布消息稱，俄羅斯聯邦政府總理米舒斯京乘坐的專機抵達上海市，展開對中國正式訪問。這次是米舒斯京上任以來首次訪華，據報他將與中國國家領導人會面及簽署雙邊協議。
米舒斯京這次是應邀昨日至今日訪問北京市和上海市，除了與中國國家領導人會面外，據俄羅斯媒體報道，他昨日會在俄中商業論壇全體會議發表講話，並參觀中國石化上海石油化工研究院，同時會見俄羅斯企業界代表。
在昨日的中國外交部記者會上，有記者問及一些西方國家或對中俄加強合作表示擔憂或者不滿，甚至考慮因為涉俄因素而實施制裁。中國外交部發言人毛寧表示，中方歷來在平等互利的基礎上，與包括俄羅斯在內的世界各國開展正常經貿合作，也一貫反對沒國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁和長臂管轄。她強調中俄之間的合作既不針對第三方，也不受第三方的干擾和脅迫。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。
陸增海參崴作中轉口岸
另一方面，中國大陸海關總署日前公布，下月1日起進一步擴大東北吉林省的內貿貨物跨境運輸業務範圍，增加俄羅斯海參崴港作為內貿貨物中轉口岸。台灣退役中將帥化民上周六表示，俄羅斯開放海參崴給中國大陸，是為了借助陸方的力量，向南威脅日本、向北保護北冰洋的航道。
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