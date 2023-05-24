俄總理訪華 料簽雙邊協議

在昨日的中國外交部記者會上，有記者問及一些西方國家或對中俄加強合作表示擔憂或者不滿，甚至考慮因為涉俄因素而實施制裁。中國外交部發言人毛寧表示，中方歷來在平等互利的基礎上，與包括俄羅斯在內的世界各國開展正常經貿合作，也一貫反對沒國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁和長臂管轄。她強調中俄之間的合作既不針對第三方，也不受第三方的干擾和脅迫。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。