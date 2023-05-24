AI換臉扮友呃484萬

福建內蒙古偵破 截下大部分款項 福建和內蒙古公安機關近日聯手，偵破一宗利用人工智能（AI）技術作電訊詐騙的案件。騙徒利用AI換臉和擬聲技術，佯裝成好友向福州市某科技公司負責人借款，10分鐘便騙走430萬元（人民幣‧下同，約484萬港元）。最後公安在銀行協助下成功攔下約336萬元（約378萬港元）款項，並正全力追繳餘額。

涉事科技公司法人代表郭先生的「好友」，上月20日早上11時40分突然透過微信視像通話聯絡他，想借用郭先生公司的帳戶進行公對公帳戶過數，聲稱把錢匯到郭先生的公司帳戶，再把銀行轉帳底單的截圖發給他。郭先生不虞有詐，沒核實錢款是否到帳，便分兩筆把430萬元（約484萬港元）轉到對方的銀行卡。郭先生轉帳後給好友發微信稱事情已辦妥，誰知好友回覆稱沒向他借錢，這時郭先生才意識到受騙。

警銀聯動機制協助 由於騙徒所用的是包頭市蒙商銀行對公帳戶，福州市公安局刑偵支隊通知內蒙古包頭市電訊網絡犯罪偵查局，請求幫忙進行緊急止付。包頭市警方立即啟動「警銀聯動綠色查詢機制」，並在銀行全力協助下，僅花10分鐘便成功攔截該詐騙帳戶內約336萬元（約378萬港元）騙款，但仍有約94萬元（約106萬港元）資金被轉移，目前福建與包頭警方正在全力追繳中。

警方提醒不要輕易提供人臉、指紋等個人生物信息給他人，不要過度在網上公開或分享個人影片等；網絡轉帳前要通過電話等多種溝通渠道核驗對方身份。如果有人自稱熟人或領導通過社交軟件、短訊誘導匯款，務必通過電話、見面等途徑核實確認，不要未經核實隨意轉帳匯款，自己的身份證、銀行卡、驗證碼等亦要加強保密意識。本報綜合報道