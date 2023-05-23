G7峰會新冷戰 美主動華被動

在日本廣島召開的七國集團（G7）峰會，美國正式啟動畫地為牢的新冷戰。一方面是美國整頓隊伍，建立新冷戰的團隊；另一方面是以烏克蘭戰爭為藉口，全面封殺制裁俄羅斯，並以加強二級制裁來阻止中國、伊朗等支援俄國。G7會議的主要目的，是以烏克蘭危機作為新冷戰聯盟的出發點，但留下伏筆，用台灣問題的國際化針對中國。依俄羅斯的說法，是同時圍堵俄、中。這應該是新冷戰的目的，以圍堵俄羅斯作為起點，終極便是圍堵抑壓中國。G7的決議是第一次全面地劃清兩大陣營的界限。

G7會議在G7發達國家外，還加上南韓、澳洲，以及「全球南方」的代表，包括巴西、印度、印尼和非洲聯盟、太平洋島國論壇的代表國，表面上似是G7與「全球南方」聯手，實際上G7決議只代表發達國家，「全球南方」國家同意的只是堅持聯合國憲章，不改變現狀，以和平對話解決危機，其中全無新意，看不到這些新興國家怎樣參與美國的新冷戰，它們出席G7會議，不過是禮貌呼應美國和日本的邀請。

中俄合作 抗衡西方 日本比美國更熱衷於拉攏新興國家，或許這是日本試圖在G7會議的美國控制中，加添一些可以制約美國的因素。參加者中缺阿拉伯國家聯盟和中東的國家，巴西也難以代表正快速左翼政治化的拉丁美洲，以全國人口只有80多萬的小島國來代表非洲聯盟更是笑話。印度等新興大國並沒有表示支持美國的新冷戰，其餘的發展中國家亦不會參與這場新冷戰的開場儀式。日本的努力白費，G7還是美國當前白人發達國家的好戰集團舊冷戰格局，不過加上一直想脫亞入歐的日本，在新形勢下沒有多大的轉變。

在G7會議後，美國會進一步把制裁俄羅斯、圍堵中國的措施落實，並脅迫其他國家以及國際機構跟從，新冷戰會進入白熱戰的階段。當然，還有三個因素可影響發展，一是烏克蘭戰事如果美烏失利，會否把戰爭擴大，抑或收縮？二是俄羅斯的反應，怎樣繼續突破制裁？三是中國有否擺脫圍堵的力量和策略？中國與俄羅斯、伊朗、沙特阿拉伯可以有所合作，但步伐太慢，未必可應對美國新冷戰的急迫壓力，其中以中俄合作尤為關鍵，因為當前只有這樣才有能力抗衡美國和北約，中國或中俄不應坐視美國的主動攻擊而猶豫不決。

研究所所長 陳文鴻