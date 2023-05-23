在學結婚生子 女大生照考第一

【本報綜合報道】內地一名23歲年輕女子開了一個叫「學生小黎媽媽」的帳號，標注「大四」、「帶娃」、「班級第一」、「獎學金拿到手軟」，分享她讀大學期間結婚生子的生活，引起熱議。有民眾認為女子在法定年齡結婚生子，沒甚麼不行，有人則接受不了。女子對自己造成的話題感意外，直言不建議大家盲目倣效，要定義好自己的生活環境及條件再做決定。

稱「獎學金拿到手軟」 目前讀大學4年級的小黎，於2021年5月20日與比自己大6歲的丈夫結婚，她當年21歲，剛剛大專畢業，考上貴陽人文科技學院漢語言文學系。入學第一年的下學期，她懷孕了，雖然還是大學生，但她的婚姻是得到法律認可的，所以親友都支持生下孩子。她在懷孕期間無出現任何不適反應，所以沒有影響學習成績，在班級排名第一，又得過多項獎學金。

對於部分網友接受不了大學生懷孕，小黎覺得很正常，可以理解，亦不想任何人盲目模仿，或者說嚮往她的生活，她也不會是一帆風順。她又指，一家人目前很幸福，狀態不錯，能養好孩子，也能好好工作學習。