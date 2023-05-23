兩岸國際

黑河公布市花市歌
黑龍江黑河市前日舉辦宣傳活動，公布代表該市市樹是「花楸、白樺」，市花是興安杜鵑（圖）、丁香花，市歌是《親親的黑河》。新市標誌則似是振翅欲飛的蝴蝶，寓意為黑河的騰飛。當局表示，希望通過發布黑河市各類標識，有助提升該市的知名度和認同感。
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