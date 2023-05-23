SpaceX私人火箭發射成功 沙特女科學家親探太空

共載4名人員

退役美國女太空人惠特森（Peggy Whitson）領導今次任務，她成為首位指揮私人太空任務的女性。另外3人分別是美國商人肖夫納（John Shoffner）、沙特癌症幹細胞女研究員巴納維（Rayyanah Barnawi）及沙特空軍戰機機師卡爾尼（Ali AlQarni）。巴納維及卡爾尼的費用由沙特政府贊助，成為1985年以來再次到訪太空的沙特阿拉伯公民。