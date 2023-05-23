SpaceX私人火箭發射成功 沙特女科學家親探太空
【本報綜合報道】美國太空探索科技公司SpaceX前日下午執行第二次收費私人太空旅程，獵鷹9號火箭於佛羅里達州甘迺迪太空中心成功發射升空。火箭共搭載4名太空人，當中包括首名沙特阿拉伯女太空人。
共載4名人員
退役美國女太空人惠特森（Peggy Whitson）領導今次任務，她成為首位指揮私人太空任務的女性。另外3人分別是美國商人肖夫納（John Shoffner）、沙特癌症幹細胞女研究員巴納維（Rayyanah Barnawi）及沙特空軍戰機機師卡爾尼（Ali AlQarni）。巴納維及卡爾尼的費用由沙特政府贊助，成為1985年以來再次到訪太空的沙特阿拉伯公民。
獵鷹9號火箭預計美國當地時間周一早上抵達國際太空站，4人將與太空站的7名太空人會合。4人將在太空逗留10日，期間會展開逾20項重要科學研究，主要與幹細胞及生物醫學有關。
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