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東京外海5.3級地震 暫無傷亡
日本東京以南大約160公里的新島附近海域於當地周一下午4時42分發生黎克特制5.3級地震，震源深度10公里，沒有觸發海嘯警報，暫時未有傷亡及建築物損毀報告。（綜合報道）
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