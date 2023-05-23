兩岸國際

西西里島火山噴發 旅客滯留

意大利旅遊勝地西西里島埃特納火山周日噴發，大量火山灰和濃煙籠罩卡坦尼亞，導致機場關閉，大批旅客滯留。埃特納火山高3,330米，是歐洲最高活火山，每年都會出現噴發，1981年3月17日的噴發成為有紀錄以來最猛烈一次。（綜合報道）
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