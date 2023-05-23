新加坡總理李顯龍（左圖）剛結束訪問非洲，他昨日公布自己首次確診新冠病毒，目前感覺良好，醫生建議自行隔離至不再出現症狀。他指新加坡目前視新冠病毒為地方流行病，但民眾需要繼續保持安全健康，呼籲定期接種新冠疫苗；他去年11月接種新冠疫苗加強劑。