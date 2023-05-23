馬克龍抵蒙古在任法總統首到訪

【本報綜合報道】七大工業國集團（G7）峰會周日結束，法國總統馬克龍由日本轉往蒙古首都烏蘭巴托商討能源合作及俄烏戰爭，是首位到訪當地的在任法國總統。

馬克龍與蒙古總統呼日勒蘇赫舉行雙邊會談，論及貿易、投資、農業、安全和環境等領域。提到俄烏戰爭，馬克龍敦促呼日勒蘇赫採取更強硬的立場；又稱蒙古將為法國提供能源轉型所需的關鍵金屬，兩國決定共同努力，爭取增強國家能源主權。

消息人士指，蒙古尋求多樣化的夥伴關係，減少對中國及俄羅斯的依賴，蒙古亦可以成為歐洲分散能源供給努力的一部分，法國尋求放寬對俄羅斯鄰國施加的限制。

馬克龍變希特拉海報湧現 另一方面，法國南部城市阿維尼翁出現數十個馬克龍被醜化成為二戰納粹德國領袖希特拉的廣告版海報，當局近日以公開羞辱和煽動叛亂罪展開調查。該市有120個廣告板，約30個貼上涉事海報，當事人身穿西裝、灰髮，以49.3數字印成鬍子，代表憲法中迫使退休改革在國會通過的一章，上下分別寫着「不」和「多謝」兩詞。