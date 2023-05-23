傳蓋茨與俄橋牌手有染 元首級淫媒脅迫捐錢

美國《華爾街日報》周日引述知情人士披露，美國已故「元首級淫媒」愛潑斯坦早年無法游說微軟始創人蓋茨向他推動的慈善基金捐款後，疑曾利用蓋茨與俄羅斯橋牌選手安東諾娃（Mila Antonova）的婚外情作威脅。

報道指，蓋茨於2010年與安東諾娃相遇，她當時20來歲，網上有影片顯示她當年講述自己在一場橋牌比賽遇到蓋茨，二人對決。安東諾娃希望成立網上生意，教人玩橋牌，她為此尋求資金贊助。蓋茨當時的科學顧問尼科里克（Boris Nikolic）向愛潑斯坦引薦安東諾娃，他們2013年在愛潑斯坦寓所見面，安東諾娃提交計劃書，爭取50萬美元（約390萬港元）資金，愛潑斯坦最終決定不投資。爭取資金失敗後，安東諾娃決定轉行做軟件程式員，並向數人借錢進修。

涉及金額7.8億 安東諾娃指，愛潑斯坦同意付學費並直接向學校支付，沒有交換條件，不知他為何這樣做。她詢問原因時，他僅指自己富裕，想在有能力時幫助他人。同一時間，愛潑斯坦試圖與美國投資銀行摩根大通成立慈善基金，向富人募捐，每位捐款人需至少提供一億美元（約7.8億港元），他同時索取數百萬美元費用。

蓋茨是愛潑斯坦的募捐對象，但前者拒絕捐款。愛潑斯坦在2017年向蓋茨發電郵，要求對方償還安東諾娃的學費。曾閱覽電郵的知情者指，隱含訊息是如果蓋茨不保持與愛潑斯坦的關係，就會公開蓋茨的婚外情。蓋茨發言人表示，蓋茨與愛潑斯坦來往是純粹出於慈善目的，愛潑斯坦多次未能讓蓋茨參與相關事務，因此他試圖利用過去的關係來威脅蓋茨，但沒有成功。

蓋茨與愛潑斯坦於2011年起認識，蓋茨前妻梅林達透露兩人離婚其中一個原因與愛潑斯坦有關。愛潑斯坦於2019年因涉嫌與多名未成年少女性交被捕，但在上庭前離奇在獄中死亡。雖然死因判斷為自殺，但引起不少人懷疑。

本報綜合報道