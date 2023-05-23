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福特號夥北約海軍演習
美國新一代航空母艦福特號周日在北海會師北約海軍編隊，它之後參加在歐洲高北地區及北大西洋舉行的「無畏之盾」整合空中及導彈防禦演習。福特號及隨行的神盾巡洋艦諾曼第號、神盾驅逐艦托馬斯‧哈德納號，與第一常備北約海上集群的德國、西班牙、荷蘭、波蘭各一艘護衞艦組成編隊航行。
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