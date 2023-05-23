印度團體控告BBC 指紀錄片誹謗莫迪
【本報綜合報道】英國廣播公司（BBC）醜聞纏身，印度一個非牟利組織近日向德里高等法院入稟控告BBC一部關於總理莫迪的紀錄片誹謗。法院周一向BBC發出傳票，案件排期今年9月處理。
印政府禁網上分享
涉事紀錄片今年1月17日在英國播出，名為《印度：莫迪問題》（India: The Modi Question），影片由兩部分組成，探討莫迪在印度回教徒遭歧視及與印度教教徒衝突不斷加劇的角色，第一部分就莫迪在2002年古吉拉特邦暴亂的處理手法提出質疑。印度政府批評紀錄片充滿偏見，是偽裝成紀錄片的宣傳，並引用緊急法禁止在網上分享上述紀錄片的連結和片段。
設於古吉拉特邦的非牟利組織「Justice on Trial」向德里高等法院入稟，組織的代表指控涉事紀錄片誹謗印度和國家的整個制度，包括司法制度。法官指，有人認為涉事紀錄片對印度和司法機構的聲譽及印度總理進行誹謗和種姓誹謗，決定向受查者發出通知。
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