印度團體控告BBC 指紀錄片誹謗莫迪

印政府禁網上分享

涉事紀錄片今年1月17日在英國播出，名為《印度：莫迪問題》（India: The Modi Question），影片由兩部分組成，探討莫迪在印度回教徒遭歧視及與印度教教徒衝突不斷加劇的角色，第一部分就莫迪在2002年古吉拉特邦暴亂的處理手法提出質疑。印度政府批評紀錄片充滿偏見，是偽裝成紀錄片的宣傳，並引用緊急法禁止在網上分享上述紀錄片的連結和片段。