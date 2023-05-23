烏盼韓援助非殺傷武器

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅周日在日本廣島市出席七大工業國集團（G7）峰會期間，與烏克蘭總統澤連斯基舉行雙邊會談，對方提供一份非殺傷武器求援清單，他承諾迅速援助掃雷裝備、救護車等物資。

尹錫悅周日晚上與訪問南韓的德國總理紹爾茨在首爾舉行會談，隨後在聯合記者會被問及今後援助烏克蘭殺傷性武器的意向，但未有給予正面回應，只是提到提供非殺傷武器及物資的援助計劃。南韓國防部等有關部門牽頭商討援助烏克蘭非殺傷武器問題，韓方或向烏方提供K600陸軍戰鬥工程車、攜帶式PRS-20K地雷探測器等。

另一方面，尹錫悅昨日下午與歐盟委員會主席萊恩及歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾舉行會談，討論環保、衞生及數碼化等鍵領域合作，以及援助烏克蘭和應對北韓核導彈威脅等議題。

在韓德兩國首腦會談上，紹爾茨表示兩國經貿關係日趨密切，人員往來也日益緊密，不少南韓人來到德國，特別是派往德國的南韓護士使德國經濟增長成為可能，堅信兩國關係將不斷向前發展。他指到訪兩韓非軍事區，親眼目睹和平安全受威脅的嚴峻形勢，兩國應當基於民族分裂的歷史際遇，進一步發展雙邊關係。