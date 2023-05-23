俄再大規模空襲 烏3死14傷

【本報綜合報道】俄羅斯周一凌晨再度大規模空襲烏克蘭，合共發射16枚不同型號導彈及出動20架自殺式無人機，造成烏克蘭5個地區合共3人死亡及14人受傷。英國最新情報指出，俄方為了改善長程導彈的打擊準確度，出動無人機協助定位目標。

烏克蘭空軍表示，俄羅斯圖95MS轟炸機在裏海上空發射4枚Kh101/Kh555巡航導彈，圖22M3轟炸機從亞速海與庫爾斯克州方向發射5枚Kh22長程反艦導彈；兩枚伊斯坎德爾M地對地彈道導彈從克里米亞半島發射，5枚S300防空導彈從扎波羅熱州發射。此外，一批伊朗製見證者136/131自殺式無人機同日從南北兩個方向攻擊烏克蘭。

英指俄無人機助導彈準確打擊 烏克蘭空軍宣稱擊落所有Kh101/Kh555巡航導彈及見證者136/131自殺式無人機，又公布俄羅斯一架蘇35戰機周日深夜在烏克蘭領海上空失事墜毀。烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州、頓涅茨克州、哈爾科夫州、赫爾松州、扎波羅熱州成為俄方空襲的目標，烏克蘭官員指其中兩名死者來自頓涅茨克州，餘下一名死者來自赫爾松州。

英國國防部於周日及周一先後發表俄烏戰爭最新情報，指俄羅斯本月初開始恢復對烏克蘭的長程導彈深入攻擊，相信用於削弱烏方防空能力；同時愈來愈頻繁使用無武裝的監視無人機參與有關行動，取得更實時的戰鬥損傷評估及改善目標定位循環。

此外俄羅斯很可能組建一個在烏克蘭境內行動的全新精銳攻擊航空群，相信由至少一個蘇24攻擊機及蘇34戰鬥轟炸機中隊與一個攻擊直升機中隊組成；這代表他們主要負責空對地攻擊任務，同時反映俄方評估認為空軍正規中隊的空襲表現平平。