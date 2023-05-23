否認巴赫木特全失陷 烏司令：將包圍俄軍

烏克蘭頓巴斯戰略重鎮巴赫木特上周六傳出失守消息，陸軍司令西爾斯基翌日承認失去有效控制，但指部隊仍在城市外圍推進，接近對城內俄軍形成戰術包圍。

西爾斯基視察前線地區，感謝第3獨立突擊旅、第30獨立機械化旅、第56獨立摩托化步兵旅及第93獨立機械化旅，每天在戰鬥中殲滅敵人。他稱烏軍仍然控制小部分巴赫木特，部隊在側翼持續進攻，終有一天會扭轉戰局，重新進入巴赫木特。烏克蘭副國防部長馬利亞爾指出，烏軍半包圍巴赫木特及獲得殲敵機會，敵人只能在他們控制區內防守。烏軍仍然掌握巴赫木特的工業和基建設施，並奪取部分制高點。

瓦格納部隊 下月撤出前線休整 烏軍第3獨立突擊旅旅長比列茨基表示，最近與俄軍第72旅交手時發現對方並非如軍事專家描述那麼愚蠢及差勁，形容他們頑固及殘忍。第3獨立突擊旅於本月16日至17日，出動3個營擊潰第72旅兩個連，消滅逾50人、繳付大批戰利品及俘虜多人，並在兩公里寬及700米深地區繼續推進。比列茨基指進攻的代價並不小，但部隊繼續前進。第72旅類似俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團，同樣由囚犯組成，但由俄羅斯國防部招募。

烏克蘭總參謀部認為，俄軍主力集中在庫皮揚斯克、利曼、巴赫木特、阿夫迪夫卡及馬林卡方向，瓦格納集團領袖普里高津表明，瓦格納部隊完成修建巴赫木特西部防線後於周四離開，並把陣地移交予俄羅斯正規軍。自下月1日起，瓦格納部隊會撤出前線休整。

美國智庫戰爭研究所（ISW）上周六指，俄羅斯總參謀部軍事情報總局兩支特別用途旅，已調派往接壤烏克蘭的西部庫爾斯克州邊境地區，企圖牽制部分烏軍令他們無法集中在前線關鍵地區。ISW引用烏克蘭抵抗中心消息指，俄羅斯第3和22獨立近衞特別用途旅部署在庫爾斯克州季特基諾，防止烏克蘭游擊隊越境破壞及挑釁。第3獨立近衞特別用途旅早前在烏克蘭盧甘斯克州克里米亞附近活動，第22獨立近衞特別用途旅曾部署在烏克蘭扎波羅熱州西部奧里希夫附近。

傳俄志願者攻邊境 稱解放領土 另一方面，烏克蘭國防部情報總局周一聲稱，兩支由俄羅斯志願者組成的部隊攻入俄羅斯邊境別爾哥羅德州，宣稱發起解放領土行動，以及建立保護烏克蘭平民的安全走廊。自由俄羅斯軍團促請俄羅斯邊境州份居民留在家中，不要抵抗及不需害怕，同時呼籲俄羅斯人民推翻總統普京。別爾哥羅德州州長格拉德科夫證實，有烏軍破壞小組潛入鄰近烏克蘭的格賴沃龍區，俄軍及安全部隊正在採取措施擊退敵人。本報綜合報道