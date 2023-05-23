女生美遇襲 台只給律師電話

【本報綜合報道】一名在美國留學的台灣女學生日前走出紐約公共圖書館的廁所，被一名非裔女子打右腦勺一拳，頭部撞上牆角流血；她聯繫台灣「旅外國人急難救助電話」，只得到一位律師的電話，對台灣外交部領事事務局相當失望。台灣外交部長吳釗燮表示，該案進入法律訴訟程序，因此推薦與代表處有合作默契的律師。

女留學生上周六在匿名交流平台發文指，指上周三在紐約公共圖書館被一名陌生女性無差別攻擊，頭部受嚴重撞擊血流不止，由救護車送到急症室；朋友立刻請公共圖書館的保安幫忙，但對方疑似想包庇施襲者，讓她直接離開。女事主指目前沒有大礙，但心理陰影是一輩子，也感受到保安的種族歧視。她其後聯繫「旅外國人急難救助電話」，尋求協助控告紐約公共圖書館或索償，卻只得到移民律師的電話。

吳釗燮昨日在立法院外交及國防委員會備詢前表示，外交部有了解事件。外交部指台灣駐紐約辦事處上周五接獲當事人撥打急難救助電話，駐處第一時間慰問，也迅速了解當事人需要協助之處。由於當事人決定提告，駐處提供合作律師及紐約亞裔律師協會等聯絡資訊，如後續有需要願提供必要協助，與當地執法單位密切聯繫。