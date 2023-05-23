世衞大會開幕 未邀請台灣

【本報綜合報道】第76屆世界衞生大會周日在瑞士日內瓦開幕，中國大陸國家衞生健康委員會副主任曹雪濤率團與會，批評極少數國家站到絕大多數國家的對立面，再次拋出「邀請台灣以觀察員身份參加世衞大會」提案，沒有意義或新意，破壞大會秩序及干擾大會議程。世界衞生組織成員國周一決定不邀請台灣參加本屆大會。

本屆世界衞生大會的中國大陸代表團將全面參與70多項議題審議，主要包括防範和應對突發公共衞生事件、全民健康覆蓋、非傳染性疾病、2024年至2025年規劃預算方案等，同時代表世界衞生組織西太平洋區域擔任大會副主席，與有關國家共同舉辦緊急醫療、輔助技術等主題邊會，並安排一系列雙邊和多邊會見。曹雪濤表示，中國大陸政府積極參與全球衞生治理，以實際行動推動構建人類衞生健康共同體。下一步將繼續與國際社會加強交流合作，共同維護人類健康福祉和全球衞生安全。

這是台灣連續7年無法獲邀出席世界衞生大會，是否允許以觀察員身份出席的爭議持續。台灣衞生福利部長薛瑞元在日內瓦召開記者會，批評北京扭曲解釋聯合國大會第2758號決議和世界衞生大會第25.1號決議，指相關文件僅解決代表權問題，從未提及排除台灣。他強調台灣是有意願和能力的夥伴，針對正在談判的全球流行病法律協議，「台灣參與世衞是健康問題，而非政治問題」；又批評北京施壓而繼續排除台灣，將對全球公共衞生構成顯著威脅，台灣恐怕變成下一場大流行的缺口。

台人不滿 包圍譚德塞 另一方面，日內瓦周日舉行傳統「為健康而走」遊行，出席者世界衞生組織總幹事譚德塞被台灣民眾包圍，被問及台灣能否加入世界衞生組織時，僅稱由成員國決定。他在世界衞生大會開幕時致詞，指全球面對新冠疫情顯得毫無準備，估計病毒導致至少2,000萬人死亡；又形容全球走出漫長和黑暗的隧道盡頭，但新冠病毒仍然存在、繼續變種和引致死亡，要持續關注。