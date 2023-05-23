台交通部長 赴美APEC會議

【本報綜合報道】台灣傳媒昨日報道，台灣交通部長王國材上周到美國密歇根州底特律參加亞太經濟合作組織（APEC）第11次運輸部長會議，與各國代表互動。他其後受邀參加台美商業論壇，見證雙方產業、官員及學校代表簽署3項合作備忘錄。

王國材上周一至上周三在底特律出席會議，拓展與APEC成員政策、技術與產業合作發展契機。他上周四參加台灣駐芝加哥辦事處與美台商業協會合辦的商業論壇，探討如何以創新、永續及移動實現會議目標，加強台灣在全球電動車與半導體供應鏈的利基，並見證台灣華德動能與美國電動車廠Optimal EV、台灣駐芝加哥辦事處與密歇根州經濟發展廳、成功大學與密歇根州立大學簽署合作備忘錄。密歇根州參議員倫斯塔德和州眾議員科爾曼把近日通過的友台決議裱框致贈王國材，歡迎到訪。

聖盧西亞副總理訪台 另一方面，台灣邦交國聖盧西亞副總理希萊爾昨日率團訪台，他在桃園國際機場表示，安排相當豐富的行程，包括拜會台灣政府官員，指台灣是聖盧西亞非常特別的朋友。台灣外交部表示，副總統賴清德將親自接見訪問團，就雙邊合作及共同關切事項交換意見；希萊爾也拜會外交部長吳釗燮，接受款宴及出席投資說明會。

王國材