拜登稱G7助台自衞 非指點大陸

【本報綜合報道】美國總統拜登周日在日本廣島市舉行的七大工業國集團（G7）峰會後見記者，指大部分盟國之間都有清晰共識，當中國大陸對台灣採取單方面行動時將有所回應，他強調不是要告訴北京可以做甚麼，而是G7會讓台灣有能力自衞。

考慮解除對李尚福制裁 拜登表示，G7成員國同意採取一致的對華立場，多樣化的供應鏈減少依賴單一國家，重申不是與中國脫鈎，而是降低風險和多樣化對華關係。G7成員國在共同抵抗經濟脅迫和對抗損害工人的有害行為上比從前更團結，不會向中國大陸出口用於製造大殺傷武器的材料，這不是敵對行動。他透露正考慮是否解除針對中國大陸國務委員兼國防部長李尚福的制裁；外界相信是鋪路安排與美國國防部長奧斯汀會面。

與此同時，拜登預期兩國很快就會關係解凍，並指雙方應該保持溝通開放，這是去年在印尼峇里島二十國集團（G20）峰會與中國大陸領導人見面時的共識，但之後發生「愚蠢的間諜氣球」事件後一切都改變。對此，中國大陸外交部發言人毛寧昨日表示，美方應當立即撤銷對華制裁，端正對華認知，停止干涉中國內政和損害中國的主權安全和發展利益，與中方相向而行，以實際行動推動中美關係重回正軌。

另外，中國外交部副部長孫衞東就G7峰會的問題向日本駐華大使提交涉，毛寧指日方應當真正以建設性的姿態推動兩國關係。對於烏克蘭總統澤連斯基出席G7峰會，她呼籲有關國家應為烏危機的政治解決發揮作用，又反駁歐盟委員會主席萊恩指摘「一帶一路」倡議的論調，稱這種合作得到發展中國家的高度認可。