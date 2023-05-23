台兵棋推演兩岸開戰 美70軍官撐場勝往年

兩岸軍事形勢持續緊張，台灣軍方漢光39號演習電腦兵棋推演上周五結束，報道指美國軍方派出超過70人觀摩參與，人數創下歷年最多。模擬結果顯示，台灣沒有足夠的反艦導彈，所以在濱海對抗一役未能夠阻止解放軍登陸；即使在台灣本島的防衞作戰，雙方也承受極大的戰鬥損傷，後備部隊增援成為關鍵。

漢光39號演習分為電腦輔助指揮所演習及實兵演習兩大階段，前者上周一至上周五舉行，期間所得數據將在兩個月後的實兵演習驗證。台灣傳媒周日報道，根據以往慣例，美國軍方觀摩團除了派出退役上將外，今年新增印太司令部軍官團，以及派駐台灣的教官；惟美方人員沒有介入兵棋推演過程，只是在結束後適時給予建言。

缺反艦導彈 未能阻解放軍登島 報道指，台灣國防部長邱國正首次主持電腦兵棋推演，他要求軍方以現有兵力與武器裝備，與解放軍兩個航空母艦打擊群的最大化兵力作為設定對抗，焦點落在台方現有兵力可以對解放軍造成多少的戰鬥損傷，以及本島防衞作戰需要的後備兵力數量及部署位置。今次繼續由國防大學組成「攻擊軍」，模擬解放軍對台攻擊行動。

在電腦兵棋推演中，台灣軍方的防衞作戰構想繼續是「拒敵彼岸、擊敵海上、毀敵灘岸、殲敵陣地內」，即是空軍重點放在「精進戰力保存」，海軍着重「濱海打擊能力」，陸軍以「國土防衞作戰效能」為主。此外，它還包括運用現有東部地區三軍聯合兵力，反制解放軍航空母艦打擊群聯合打擊，以海軍及空軍長程打擊為主。

在「濱海打擊能力」一環，台灣海軍及海巡署從艦艇及陸上發射反艦導彈對付解放軍兩棲登陸部隊，但反艦導彈數量不足，無法阻止敵方部隊前進。屬於另一防線的快速布雷艇亦數量有限而無法阻絕敵軍，導致解放軍成功在台灣北部及南部登陸。

對於上述問題，台灣軍方其實近年知悉要增建快速布雷艇、水雷、遙控距離40公里以上的快速攻擊無人艇，採用「以快制快」的方式對付解放軍氣墊登陸艇等大型目標。加上快速布雷車在灘岸布雷，海陸構建多道阻絕防線有望重創敵軍登陸部隊

反斬首能力足 可令敵軍損失大 在「國土防衞作戰效能」方面，報道指美國軍方教官的觀摩重點，是台灣後備部隊要如何增援到最有利的戰術位置；美方教官將在之後舉行的實兵演習中，實地驗證電腦兵棋推演的數據及提出改善方法。在反制台北市斬首作戰方面，報道指台灣軍方利用現有防空導彈、反裝甲導彈等數量龐大的武器，令敵軍在行動中損失慘重。本報綜合報道