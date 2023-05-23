搗電騙黨涉款2.2億 30人落網

【本報綜合報道】青海省公安廳周日通報，貴南縣公安局近日搗毀一個為境外提供資金結算、轉帳洗錢的特大詐騙洗錢據點和犯罪產業鏈，拘捕30名疑犯、打掉3個卡商團隊、3個跑分團隊、5個車手團隊。警方同時查扣200餘張銀行卡，合共8,000餘萬元（人民幣‧下同，約8,923萬港元），涉案金額兩億元（約2.23億港元）。

集團操作分工精細 貴南縣公安局今年展開為期6個月的電訊詐騙打擊治理集中整治行動，期間發現一條可能涉及特大詐騙窩點線索。當局隨即啟動重大電詐案件偵辦機制，成立專案組趕赴各地展開異地偵辦工作，終於發現一個組織架構分明、上下級串聯密切、境外遠程操控、手段隱蔽的電訊網絡詐騙團夥。

順藤摸瓜 主腦落網 專案組順藤摸瓜，先是拘捕該團夥骨幹成員張×和李×，並以兩人為突破口，逮捕車手團隊負責人鄭×、該犯罪團夥的青海省總負責人鄭×明。

鄭×明落網後承認受中國籍境外人員遠程指揮，長期經營國內設詐灰黑產業鏈條，並通過此鏈條將涉詐、涉賭資金洗白後，將涉案資金轉移出境。