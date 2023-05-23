逾億身家男生墮樓亡 同性配偶惹嫌拒開腔

案件撲朔 死者母指兒曾暗戀女同學 台灣台中市一名賴姓男高中生早前繼承生父5億元（新台幣‧下同，約1.3億港元）遺產，本月4日卻與夏姓男子登記結婚兩小時後墮樓身亡，全案疑點重重。檢方周一召開臨時庭，夏男父子首度現身出庭，但面對問題保持沉默。

隨機覓結婚見證人 夏男周一上午10時在父親陪同下到達地檢署，在刑警層層包圍下進入地檢署開庭，面對傳媒提問全程不發一語。地檢署檢察官認為夏男有犯罪嫌疑，但無羈押必要，諭知30萬元（約7.6萬港元）具保。夏男早前供稱，他與賴男的結婚見證人是路上隨機找來，當天他把賴男帶出住處後，乘坐電單車到北屯區戶政事務所，其後要求兩名陌生人作為結婚見證人。賴男生母指控夏男謀財害命，對方與兒子才見過兩次面，兒子還曾因暗戀女同學向學校輔導室求助，因此認為兒子不可能是同性戀。

身世複雜疑受毒害 當地傳媒報道，死者身世複雜，他是中國大陸籍生母和生母的家翁不倫生下之私生子，生前個性內斂，與班上同學相處融洽，校內成績優異，上月獲東海大學哲學系錄取，上月底因生父過世請喪假，期間沒有異狀。法醫推斷賴男不似從高樓墜下，應是低樓層墜下，否則不可能僅手部骨折。另外，墜樓處的草枯萎泛黃泛白，存在因墜樓後有嘔吐物造成草連帶受毒害可能，因此要查明死者有無毒物反應。

事件在當地社會引起熱烈討論，網上流傳消息指，夏父是幫賴家處理房產的地政士，賴家30筆房地產權狀保留在夏家，賴男一直想要回。惟夏父因為長年替賴家保管房產，因此不願意交出。賴男的母親在入籍台灣後放棄此前的國籍，但因為多年前遭婆婆提告通姦，於是被撤銷依親居留許可。現時她的家翁和兒子均已經去世，導致被驅逐出境的可能性增大。此外，有網民稱夏男有一名從事地政士助理的女友。本報綜合報道