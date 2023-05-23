建方艙選址公告 忻州市府：走完程序

【本報綜合報道】內地傳媒上周六發布《山西忻州發布一方艙集中隔離場所項目選址公示》新聞稿，網民質疑「疫情不是結束了」、「錢還沒掙夠啊」。忻州市人民政府新聞辦公室周日指，該方艙集中隔離場所去年建成，選址公示旨在完善手續。

報道提及的《忻府區方艙集中隔離場所建設項目選址公示牌》及《原平市方艙集中隔離點項目（第一部分）（1標段）招標公告》兩篇公告引發關注，忻府區去年10月30日召開方艙集中隔離點啟動工作推進會，但隨着內地轉為新冠「乙類乙管」後，忻州官方未再公開披露忻府區方艙集中隔離場所相關消息。從全國公共資源交易平台發現，忻州下轄原平市也有一個方艙集中隔離點的項目在不久前剛完成部分招標。

去年按特例先行建設 忻州市政府向市規劃和自然資源局及地方政府了解情況後表示，上述為去年建設項目，根據疫情防控應急處置需要去年全部建設完成並投入使用，均按照《土地管理法實施條例》有關「搶險救災、疫情防控等急需使用土地的，可以先行使用土地」的規定先行建設。兩篇公示分別今年3月及本月18日發布，符合程序，但相關部門對於沒說明建設項目屬先行建設引致誤會，對此深表歉意並積極整改。