捲網絡借貸詐騙 民進黨立委退選

【本報綜合報道】台灣早前爆出網絡借貸媒合平台im.B詐騙案，近年涉嫌製造假債權吸引投資者，卻因無力支付利息和本金而爆煲，牽連甚廣。民進黨立委陳歐珀被指捲入其中，他周日晚上宣布退出2024年宜蘭立委選舉，但強調是捍衞清白的開始；台北市市長蔣萬安也因曾經與im.B詐騙集團主嫌合照而受到質疑。

蔣萬安曾與主嫌合照 陳歐珀在社交網發布退選聲明，指摘前立委黃國昌連日來，不斷影射他涉與詐騙集團有不當往來，儘管他們已經說明絕沒與詐騙集團掛鈎，而是在完全不知情下接受企業贊助，但政治追殺及含沙射影已經摧毀其人格，是不可以承受之重。為了捍衞清白及顧全政治大局，他宣布退出宜蘭立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。

民進黨台北市議員顏若芳昨日提出，國民黨籍的蔣萬安與im.B詐騙集團主嫌之一的陳正修舉拇指合照，要求蔣道歉以示清白。蔣萬安在台北市議會回應時拒絕道歉，強調不認識陳正修，反批顏若芳應該提出具體事證，證明有民眾因此照片而受騙。