研究生求職艱難 中介收費貨不對辦

青年失業率高踞 高學歷反成累贅 內地高學歷求職難近日成為熱話，適逢國家統計局公布數據，16歲至24歲青年調查失業率錄得20.4%，創下2018年有統計以來的最高。有名校研究生畢業後求職碰壁，薪金和公司等要求一降再降。更有求職中介服務中心聲稱提供培訓輔導，從中收取高昂費用，應屆畢業生受騙，求職未果卻遭遇退款難等問題。

內地近來有網民展示自己大學畢業當年獲得多間公司招手的信件，但到現在研究生畢業時卻面臨工作崗位少、薪資甚至還不如本科時期的問題。該網民表示，3年前年薪達45萬元（人民幣‧下同，約51萬港元），自己選擇保研985名校，畢業後只有兩間公司願意提供職位，都是邊緣部門，年薪均未超過35萬元（約40萬港元）。

缺乏實習經歷 成求職阻力 內地研究生愈多導致就業競爭愈趨激烈，去年研究生畢業的瓜瓜（化名）3個月內投遞300多份履歷表、面試30多間公司，最終入職的月薪只有8,000元（約9,035港元），與同期入職的本科生一樣。瓜瓜直言，沒有因為是研究生被高看一眼，反而覺得是「累贅」。網民指剛研究生畢業時期待年薪20萬元（約23萬港元），但因缺乏實習經歷成為較大阻力，「投遞20多份履歷表，面試10多間公司，都不符合」。

與此同時，近期內地有求職服務中介宣稱，可以為畢業生提供求職輔導，直到找到著名企業工作等。內地傳媒報道，在香港讀研究生的李小姐上月投訴，今年2月花費4萬元（約4.5萬港元）和上海康耐仕人力資源服務有限公司的求職服務中介簽訂協議，對方承諾可以找到京東、騰訊等大企業工作，而且有3個月申請退款的保障。惟李小姐近一個半月來未收到任何著名企業的招聘訊息，於是申請退款。惟該公司拒絕退還全款，更需要收取9,000元（約1萬港元）基本服務費，最終結果未明。本報綜合報道