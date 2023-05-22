兩岸國際

種菜共融除偏見
新加坡心理衞生學院前日開設社區花園，讓康復中精神病患者及惹蘭加由居民一同種植蔬果，並負責整個種植過程。院長馮舜聖介紹，社區花園是很好合作方式，居民和患者能通過園藝互動，消除大眾對精神病迷思、偏見及恐懼。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc