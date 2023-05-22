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種菜共融除偏見
新加坡心理衞生學院前日開設社區花園，讓康復中精神病患者及惹蘭加由居民一同種植蔬果，並負責整個種植過程。院長馮舜聖介紹，社區花園是很好合作方式，居民和患者能通過園藝互動，消除大眾對精神病迷思、偏見及恐懼。
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