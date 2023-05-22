北京視障影院口耳相傳

19年來助萬人感受精彩片段 因為身體缺陷，視障人士難以觀看電影。內媒昨日報道，北京市一名男子於19年前創立內地首間視障人士戲院，通過口述方式，幫助過萬名視障觀眾感受螢幕上的精彩世界。

視障人士戲院創始人王偉力2002年與妻子創辦一個關於殘疾人士公益節目後，開始關注視障群體。偶然一次機會給視障人士朋友口述電影後，對方震撼及享受的反應，讓夫婦二人產生幫助視障人士欣賞電影的想法。王偉力表示：「我不能給他（視障人士）戴一雙眼睛，但可以讓他了解這個世界，彌補遺憾。」

難度在於精煉語言 被問道一些視障人士未曾看過任何事物，根本無法理解相關口述內容，王偉力反問：「你做夢的時候是用眼睛看的嗎？」他指內心有一雙眼睛，口述讓視障人士的內心具有更多的素材，更能了解這個世界，「當豐富起來的時候再講畫面，他就是一個真實的觀眾了」。

義工胡儀曼表示，自己在口述電影前須「做足功課」，開始看電影寫講稿，「一段動作可能就看10多遍，把它記下，並在播放電影時的人物台詞中間將畫面描述出來，難度在於要把語言精煉。視障觀眾張朝華表示，常被人問為甚麼要去感受電影，她指自己與正常人一樣，都想愉悅一下心情，感受不同的生活。本報綜合報道