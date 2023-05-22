併入油田群 海油觀瀾號風力供電

「海油觀瀾號」位於距海南文昌136公里的海上油田海域，由風力發電機、浮式基礎、繫泊系統和動態纜組成，裝機容量7.25兆瓦，其產生的綠色電力通過一條5公里長動態海纜接入海上油田群電網。投產後，年均發電量將達2,200萬千瓦時，全部用於油田群生產用電，每年可節約燃料近1,000萬立方米天然氣。

海上油田或進一步用新能源

海上油田電力系統是海上油氣平台的動力命脈，日常生產作業和生活基礎要消耗大量電能。目前國內外海上油田均採用了化石能源提供電能。文昌油田群電網通過多個油田的電力組網實現了海上油氣電力高穩定需求，同時通過接入大容量的可再生能源發電機組，為未來海上油氣田高比例利用新能源電力提供依據，是中國打造海上綠色低碳新型電力系統的有效嘗試。國家氣候中心數據顯示，中國深遠海風資源技術可開發量超過20億千瓦，深遠海風電開發潛力巨大，將成為綠色電力的主要來源。